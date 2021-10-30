Konserde bıçaklanan 15 yaşındaki Ozan hayatını kaybetti

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam verilen konser sırasında iki grup arasında kavga çıktı.



Kavgada 15 yaşındaki Akif Ozan Özdoğan ve 17 yaşındaki ağabeyi ile 2 kişi bıçaklandı.



Akif Ozan Özdoğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 17 yaşındaki Suriye uyruklu M.C.'yi gözaltına aldı.



Çocuğun cenazesi toprağa verildi. Bir oğlu ölen bir oğlu da yaralanan anne saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.