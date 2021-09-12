Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, M.K, aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Akova'nın iki ay önce baba olduğu öğrenildi.

DHA 12.09.2021 - 12:21

Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

İzmir'de bir kişi konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü

İddiaya göre, M.K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı (28) sabah saatlerinde konuşmak için yanına çağırdı. Akova, otomobiliyle M.K. ile buluşmaya gitti.

Buluşma noktasında otomobilinden inen Akova ile M.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. tabancıyla Akova'yı göğsünden vurdu.

Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, yolda hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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