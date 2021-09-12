İzmir'de bir kişi konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü



İddiaya göre, M.K., aralarında husumet bulunan Savaş Akova'yı (28) sabah saatlerinde konuşmak için yanına çağırdı. Akova, otomobiliyle M.K. ile buluşmaya gitti.



Buluşma noktasında otomobilinden inen Akova ile M.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. tabancıyla Akova'yı göğsünden vurdu.

Akova kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, yolda hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

