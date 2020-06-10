Konya Valiliğine atanan Vahdettin Özkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.



Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.



Atama kararları ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliğine atandı.

VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?



Vahdettin Özkan 1968 yılında Muş'ta dünyaya geldi.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1994-1995 yılları arasında Ilıca kaymakamlığı, 1997-2000 yılları arasında Van, 2000-2002 yılları arasında OHAL, 2002-2003 yılları arasında Koordinatör, 2003-2004 yılları arasında Diyarbakır vali yardımcılıkları, 2004-2005 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2006-2007 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği, 2007-2010 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı.

13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Şırnak Valisi oldu. 04 Ağustos 2013 tarihli kararname ile Isparta Valisi olarak atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliğine atandı. Son olarak 10 Haziran 2020'de yayımlanan son kararname ile Konya Valiliğine atanan Vahdettin Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.

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