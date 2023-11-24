Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri

Gökoğlu şöyle konuştu:



''Bunlar küçük balıklar. Muhtemelen kıyılarda oluşan gölcüklerde mahsur kalmış balıklar. Dalganın vurmasıyla da deniz suyuna maruz kalınca ölmüşler. Hepsi aynı tür balıklar.

Büyük bir zehirlenme değil. Tatlı suyun olduğu yere tuzlu su geldiğinden dolayı balıklar ölmüştür. Dalgaların sonucunda meydana gelmiş durum olabilir.'' NTV’yi sosyal medyadan takip edin