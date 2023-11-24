Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya yüzlerce ölü balık vurdu. Yaşanan ölümlerin kıyılarda oluşan gölcüklerdeki balıklara, denizden gelen dalgaların vurması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri

'da Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri yaşandı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde yüzlerce küçük balığın kıyıda telef olduğu görüldü.

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ölümlerin kıyılarda oluşan gölcüklerde yaşayan balıklara denizden gelen dalgaların vurması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri - 1

Gökoğlu şöyle konuştu:

''Bunlar küçük balıklar. Muhtemelen kıyılarda oluşan gölcüklerde mahsur kalmış balıklar. Dalganın vurmasıyla da deniz suyuna maruz kalınca ölmüşler. Hepsi aynı tür balıklar.

Konyaaltı Sahili'nde balık ölümleri - 2

Büyük bir zehirlenme değil. Tatlı suyun olduğu yere tuzlu su geldiğinden dolayı balıklar ölmüştür. Dalgaların sonucunda meydana gelmiş durum olabilir.''

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