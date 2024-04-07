Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili yoğunluğu

Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Antalya'da cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 22'lere ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 22 dereceyi buldu.

Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sahile gelenler, denize girip, güneşlenerek keyifli dakikalar geçirdi. Bazı tatilcilerin ise kano ile denize açılarak Akdeniz'in güzelliğinin tadını çıkardı. Bazı tatilcilerin gölge alanlarda piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.