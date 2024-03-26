Konya’da 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Konya-Afyonkarahisar karayolu Akşehir İstasyonu kavşağında Osman Yiğit (35) yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta beklediği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan Karapınar (49) yönetimindeki TIR’a çarptı.

Savrulan araçlara ardından önce Semih Çapraz (31) idaresindeki TIR ile arkasından gelen Nedim Kılıç (41) idaresindeki TIR çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Nedim Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücüler Osman Yiğit, Hakan Karapınar ve Semih Çapraz yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Nedim Kılıç’ın cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, aynı hastanenin morguna kondu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.



Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.