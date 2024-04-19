Konya'da korkunç olay: Göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Polis yaptığı inceleme sonucunda cesedi bulunan kişinin, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Murat Özaras olduğunu tespit etti.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Murat Özaras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.