Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Konya Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.T.’nin kullandığı 42 ADD 850 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki plakalı marka otomobil Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.T. ile arkasındaki yolcu F.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ve motosiklette hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.