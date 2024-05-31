Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.T.’nin kullandığı 42 ADD 850 plakalı motosiklet ile A.Y. idaresindeki plakalı marka otomobil Tarık Buğra Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.T. ile arkasındaki yolcu F.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ve motosiklette hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da komşuların kavgasına soruşturma

Ankara'da komşuların kavgasına soruşturma

Arefe günü ne zaman? 2024 Kurban Bayramı arefesi tarihi

Arefe günü ne zaman? 2024 Kurban Bayramı arefesi tarihi

Havuza düşen 3 yaşındaki Ayşegül'den acı haber

Havuza düşen 3 yaşındaki Ayşegül'den acı haber

İYİ Parti’den belediyelere eşitlik ve şeffaflık genelgesi

İYİ Parti’den belediyelere eşitlik ve şeffaflık genelgesi

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılacak

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılacak

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...