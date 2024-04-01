Konya’da pikap devrildi: 3 yaralı

Konya’da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında Karapınar’a bağlı Akçayazı Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö’nün kullandığı 42 ATA 362 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi.



Kazada, araç sürücüsü İbrahim Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. ve Melek Ö. yaralandı.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumu ağır olan Mustafa Ö. Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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