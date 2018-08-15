Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, başına aldığı sopa darbeleriyle yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde Kadir B. ile amcasının oğlu Mustafa B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Kadir B. başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Mustafa B, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Konya'da sopalı kavga: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da kavga eden iki kuzenden biri kafasına aldığı sopa darbesiyle hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, başına aldığı sopa darbeleriyle yaşamını yitirdi.