Köpeği kemerle dövdü

''Uyuşturucu madde kullanmak'', ''kasten yaralama'' ve ''hırsızlık'' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Ahmet K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Ahmet K. hakkında ''Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet'' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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