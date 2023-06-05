Köpeği kemerle dövdü

Konya'da sahipsiz köpeği kemerle döven kişi gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan saldırgan hakkında ''Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet'' suçundan işlem başlatıldı.

Köpeği kemerle dövdü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde dün Ahmet K. (44), kameriyede 2 arkadaşıyla otururken buradaki sahipsiz köpeğe, pantolonundan çıkarttığı kemerle birkaç kez vurdu.

kaçarken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine polis, Ahmet K.'yi gözaltına aldı.

Köpeği kemerle dövdü - 1

''Uyuşturucu madde kullanmak'', ''kasten yaralama'' ve ''hırsızlık'' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Ahmet K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ahmet K. hakkında ''Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet'' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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