Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma

Trabzon'da köpeğin üzerine moloz dökülmesi olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Geçen hafta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi.

Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü. O anlar çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu.

Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAMSUN’DA OTOPSİ YAPILACAK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaya müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gönderildi.

ÖN İNCELEMEDE KAZA BELİRTİLERİ BULUNMADI

Köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi.

Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

"VİDEODA GÖRÜLÜYOR, KÖPEK CANLI"

Olay karşısında üzüldüklerini söyleyenTrabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ilçede yaşayan bir vatandaşın olayı kendilerine ihbar ettiğini söyledi.

Kurban, Yomra Belediyesi bu köpeğin ölü olduğunu iddia ediyor fakat köpek ölü değil. Videoda da görüldüğü üzere köpek hareket ediyor" dedi.

Öte yandan Kurban, ihbarda bulunan kadının köpeğin ayakta olduğunu, titrerken gördüğünü ve canlıyken üzerine moloz döküldüğünü söylediğini ifade etti.