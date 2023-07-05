Köprü direğine çarpan sürücü kayboldu

Tunceli'de Atatürk Mahallesi istikametinden gelen sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, köprü girişinde kontrolden çıktı.



Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı.



İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü.



Ekipler, kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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