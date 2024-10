Köylüler ormanlardan binbir zorlukla topluyor! Kilosu 200 lira, kapış kapış satılıyor

''BU KESTANE İÇİN TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR''



Uzun yıllardır kestane satışı yapan Erhan Akdeniz, "Kestane sezonu açıldı. Meşhur Düzce kuzu kestanesi küçük ama lezzetli olur. Batı Karadeniz bölgesine has bir kestanedir. Kabuğu yapışmaz, damarı olmaz. Bu kestaneyi almak için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Ankara'dan, İstanbul'dan yani her yerden insanlar geliyor. Düzce kuzu kestanesinin en büyük özelliği hazmı kolaylaştırır. Bu kestane ormanlarda yetişiyor. Bunu bizler ekip biçmiyoruz. Ormanlarda birebir kendisi doğal olarak yetişir, ilaç, hormon olmaz. Fındık gibi bakımını da yapmayız" dedi.