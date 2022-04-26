KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı: Karayolları sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Haberler 26.04.2022 - 17:20
ÖSYM KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı.
Adaylar tercihlerini KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.
TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada,
"14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.