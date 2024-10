Kredi kartlarından hizmet bedeli ne zaman alınacak?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



DÜZENLEMENİN AYRINTILARI



Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.



Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.



Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.



Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.



Tahsil edilen payların tamamının SSDF'ye aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.



Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.



NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.



Bu kapsamda araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılacak.



Kredi kartlarından hizmet bedeli, ocak ayının başında kesilecek, her kart için ayrı bedel alınacak.



Ocak ayında kart başına 750 TL bedel alınacak. 100 CC altı motosikletler MTV kapsamına alınacak.



Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek. Savunmaya kaynak aktarımını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu.