Kreşte çocuklara kötü davranan bakıcılar hakkında soruşturma

Mersin'de bir kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. İki bakıcının işine son verildi.

Haberler - DHA 26.04.2022 - 16:17

Kreşte çocuklara kötü davranan bakıcılar hakkında soruşturma

İlişkili Haberler

Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı

'de çocuklara kötü muamelede bulunan iki bakıcının işine son verildi.

Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.

Bakıcıların işine son verildi Bakıcıların işine son verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.

Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...