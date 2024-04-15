Kripto para intihar getirdi: Doktor atış poligonunda kafasına sıktı

Diyarbakır’da doktor olduğu öğrenilen G.Ç. atış poligonunda intihar etti. Doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.

Kripto para intihar getirdi: Doktor atış poligonunda kafasına sıktı
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Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G.Ç. (33), tabancayla etti.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kripto para intihar getirdi: Doktor atış poligonunda kafasına sıktı - 1

AYNI POLİGONA GİTMİŞ

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi.

G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından 'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı.

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