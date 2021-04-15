Kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri kapatıldı mı?

Türkiye, vaka sayılarındaki artış nedeniyle corona virüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları aldı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.

Genelge'de yer alan ifadelere göre, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verecek.

BERBER VE KUAFÖRLER KAPALI MI?

Kısmi kapanma konulu genelgeye ilişkin en çok sorulan sorulara cevap verildi.

"Kuaför ve berberler ne şekilde çalışacak?" sorusuna şu şekilde cevap verildi:



"Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır."



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