Küçükçekmece'de boşaltılan binada çökme tehlikesi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokak üzerinde sabah saatlerinde iddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina, yanında devam eden bir inşaattan dolayı daha önce çökme riskine karşı boşaltıldı.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında binadan sesler gelmesi üzerine durum polis ve zabıta ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, binanın çökme riski oluşturduğu gerekçesiyle bina çevresine şerit çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Binanın bulunduğu sokakta oturan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Riskli olduğu gerekçesiyle 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.

5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar olduğu görüldü. Boşaltılan beş katlı binada bir kişinin de yaşadığı öğrenildi.