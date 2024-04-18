Küçükçekmece'de hayvansal atık taşıyan kamyon devrildi: Şoför kaçtı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Hayvansal atık yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza sonrası kamyon şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken hayvansal atıklar yola döküldü.

Kaza nedeniyle ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yola dökülen atıklar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.