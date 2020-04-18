Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın çıktı

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, atıkların toplandığı alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Gün boyu süren söndürme çalışmaları gece de devam etti.



Yangını söndürmek için civardaki itfaiye istasyonlarından su tankları ile takviye yapıldı.



Alevler itfaiyenin 15 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.