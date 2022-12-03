Küçükçekmece’de kolonu patlayan 24 yıllık bina için yıkım kararı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 1998 yılında faaliyete geçen ve bodrum katındaki orta kolonunun çatlamasının ardından bina için yıkım kararı verildi.

Geçen Perşembe günü öğle saatlerinde ana taşıyıcı kolonlarından olan orta kolonu çatlayan ve tehlike nedeniyle boşaltılarak mühürlenen binadan Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ile mühendisler, karot örneklerini alarak inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin sonucunda apartmanın içinde oturulamayacak derecede riskli olduğu ve güçlendirmenin riski gidermeyeceği tespit edildi.

İŞLEMLERDEN SONRA YIKILACAK

Belediye ve mühendis ekiplerinin apartmandaki mülk sahipleriyle yaptığı toplantının ardından bina için yıkım kararı verildi. Yapılacak kentsel dönüşüm işlemlerinden sonra içinde 12 daire olan 24 yıllık bina yıkılacak.

Öte yandan zabıta ekiplerinin nöbet tuttuğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.