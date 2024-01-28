Küçükçekmece'de zincirleme kaza

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Cennet Mahallesi mevkisi Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre E.A.'nın kullandığı 34 DEZ 752 plakalı otomobil yan yoldan hızla gelerek önce 16 NCL 10 plakalı otomobile ardından de 34 HFU 14 plakalı otomobile çarptı.



E.A.'nın kullandığı otomobil kazanın ardından savrularak takla attı. Kazanın ardından 2 otomobil daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.(DHA)