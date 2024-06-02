Küçükçekmece'deki bina böyle çöktü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
NTV yayınına katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
ÇÖKME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNA ÇÖKTÜ— NTV (@ntv) June 2, 2024
1 ölü, 7 kişi yaralı çıkarıldıhttps://t.co/V7q6DC9RoD pic.twitter.com/XCVDooxdK1
Albayrak, "Canlı olarak irtibat kurduğumuz bir kişi var. Eks diye düşündüğümüz bir kişi daha var. Onun da çalışmalarını birazdan burayı boşaltıp K9 köpekleri marifetiyle yerini belirlemeye çalışacağız." diye konuştu.
7 YARALI VAR
İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.
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