Küçükçekmece'deki bina böyle çöktü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kartalepe Mahallesi’nde bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazdan 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'deki bina böyle çöktü
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralı çıkarıldı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı saat 08.45 sıralarında çöktü.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

NTV yayınına katılan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ÇÖKME ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Albayrak, "Canlı olarak irtibat kurduğumuz bir kişi var. Eks diye düşündüğümüz bir kişi daha var. Onun da çalışmalarını birazdan burayı boşaltıp K9 köpekleri marifetiyle yerini belirlemeye çalışacağız." diye konuştu.

7 YARALI VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, 1988 yılında inşa edilen binanın enkazdan 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

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