Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO istifa etti

Bir tüketici, sosyal medya hesabı üzerinden satın aldığı çikolatayı eleştiren bir görüş paylaştı.



Paylaşımında çikolatanın küflü çıktığını iddia eden tüketici, markanın CEO'sunu da gönderisine etiketledi.

İSTİFA ETTİ

Çikolata markasının CEO'su tüketiciyi suçlayan bir cevap verdi. Bu olumsuz yanıt sosyal medyada gündem olurken yaşanan gelişmelerin ardından şirketin CEO'su, istifa ettiğini duyurdu.



CEO, "Tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Yaptığımın çok yanlış olduğunu sonuna kadar kabul ediyorum, samimi bir şekilde özür diliyorum." diye konuştu.