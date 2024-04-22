Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO istifa etti

Sosyal medyada paylaşılan küflü bir çikolata markası gündem oldu. Marka CEO'sunun tüketici ile yaşadığı polemik eleştirilere neden olurken CEO, görevinden istifa etti.

Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO istifa etti
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Bir tüketici, sosyal medya hesabı üzerinden satın aldığı çikolatayı eleştiren bir görüş paylaştı.

Paylaşımında çikolatanın küflü çıktığını iddia eden tüketici, markanın CEO'sunu da gönderisine etiketledi.

İSTİFA ETTİ

Çikolata markasının CEO'su tüketiciyi suçlayan bir cevap verdi. Bu olumsuz yanıt sosyal medyada olurken yaşanan gelişmelerin ardından şirketin CEO'su, istifa ettiğini duyurdu.

CEO, "Tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Yaptığımın çok yanlış olduğunu sonuna kadar kabul ediyorum, samimi bir şekilde özür diliyorum." diye konuştu.

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