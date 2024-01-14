Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından başvuru takvimi ve alım yapılacak birimler ile branşlar merak konusu oldu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli gerçekleştirecek. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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