Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olur mu? (2022 Kurban Bayramı ne zaman?)

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.



Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma



Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi



Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar



Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. Bayram dört gün boyunca devam edecek.Salı gününün bitişiyle bayramın sona erecek.

Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlanıyor. İki resmi tatil arasında kalan çarşamba ve perşembe günleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı.