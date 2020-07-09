Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? (Kurban Bayramı ne zaman?)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor. Dört gün süren Kurban Bayramı 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek.

Corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?



2020 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Karara göre, Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, İstanbul'da virüsün zirveyi gördüğünü ve inişe geçtiğini söyledi. Koca, bayram için de "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" dedi.



ARŞİV: BAYRAM COŞKUSU EVLERE TAŞINDI