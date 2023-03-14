Kurşun lahitte Romalı bir aristokratın iskelet kalıntıları bulundu

İngiltere’nin kuzeyinde 1600 yıllık bir mezarlıkta yapılan arkeolojik kazıda, kurşun bir lahitte geç Roma döneminden bir aristokrata ait olduğu düşünülen, kimliği belirsiz bir kadının iskelet kalıntıları bulundu.

West Yorksihe Ortak Hizmetleri ortaklığı ile Leeds Belediye Meclisi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Leeds şehrinde bulunan Garforth kasabası yakınlarında daha önce keşfedilmemiş 1600 yıllık bir mezarlıkta eski bir kurşun lahitte 1000 yıldan daha eski olduğuna inanılan kimliği belirsiz kadına ait iskelet kalıntılarının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Kalıntıları bulunan kadının geç Roma döneminden bir aristokrat olduğu düşünülüyor.