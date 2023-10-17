Kurtulmuş'tan "Gazze" açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Zeytinburnu'nda katıldığı Mozaik Müzesi açılışında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.



"İsrail'in 12 gündür Gazze'yi acımasızca bombaladığını" ifade eden Kurtulmuş, "Üç binin üzerinde Gazzeli’nin vefat haberi medyaya düşmüş vaziyette. Daha yaralılardan ne kadarının öleceğini bilmiyoruz. Çünkü hastanelerde tamamen tıbbi malzemeler tükenmiş vaziyette." dedi.



"Elektrikleri yok, suları yok, yakıtları yok ama bütün bunların ötesinde şu anda sıkışmış kalmış olan 2 milyon insanın geleceğe dair ümitleri yok. Ve maalesef dünyada bazı ülkeler bu gelişmeyi bir tiyatro izler gibi izliyorlar." ifadelerini kullanan TBMM Başkanı, "Bazıları tamamıyla duyarsız ve ‘ne yapalım, Orta Doğu'da böyle şey olur’ modunda meseleye yaklaşıyorlar. İşlenen açık bir insanlık suçudur. İşlenen açık bir savaş suçudur. Sivillerin, çocukların, kimsesizlerin, kadınların savaşın da bir ahlakı vardır." diye konuştu.



“BÜTÜN SİYASET MERCİLERİNİ SESİMİZİ EN YÜKSEK ŞEKİLDE ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ”



Sözlerine devam eden Kurtulmuş, “Dünyanın her yerinde bu suça karşı çıkan vicdan, akıl ve ahlak sahibi insanların olduğunu, bunların da seslerini yükseltmeye başladıklarını görüyoruz. Meselenin iki yönü var. Bir acil yönü, insani yönü, bir diğer tarafta siyasi yönü. Siyasi yönünün çözümüyle ilgili başka müzakereler yapılabilir. Ama şu anda özellikle Gazze'yle ilgili acil olan bir an evvel ateşkesin sağlanması yani bir ölüm makinası olarak çalışan İsrail'in bu saldırgan siyasetinin durdurulması ve Gazze halkına acil insani yardımların ulaştırılmasıdır. Türkiye bu konuda hem ateşkesin sağlanması hem de acil yardımların ulaştırılması için üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde daha büyük trajediler yaşanmaması için bu konuda adım atılır. Şunu söylüyoruz; bütün milletleri, bütün insanlığı, bütün siyaset mercilerini sesimizi en yüksek şekilde çıkarmaya davet ediyoruz. Sesimizi o kadar güçlü çıkaralım ki sadece mazlumlar sesimizi duyarak rahatlamasınlar bu sesten zalimlerin de korkacağı şekilde yüksek perdede bu sesin çıkarılması lazım.” diye konuştu.



“TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR”

Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını söyleyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Nasıl Ukrayna-Rusya Savaşı'nda sivil kayıpların ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele ettiysek ve etmeye devam ediyorsak burada da Türkiye olarak onun bunun gemisine binmeden kendi milli menfaatlerimiz ve insanlık istikametinde Gazze halkının yaşadığı bu sıkıntıların inşallah atlatılması için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız, Dış İşleri Bakanımız ve bizler G-20 toplantısında ve bütün platformlarda Gazze meselesini gündeme getirdik. Yine ikili görüşmelerimizin hepsinde getirdik. Türkiye üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Ama bu acil durum bitirildikten sonra işin kalıcı olarak çözümü içinde siyaset bakımından neler yapılması gerekiyorsa onu yapacağız.”

