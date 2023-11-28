Kusmak abdesti bozar mı? (Diyanet'e göre abdesti bozan durumlar)

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir. Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir.



Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar.

Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır.

Aynı mekanda gelip, toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur.

Şafiilere göre abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla onlara göre, kusmakla abdest bozulmaz.