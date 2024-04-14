Kütahya'da tanker kazası | Tanker ve sürücüsü bir gün sonra bulundu

Kütahya'da kaza yapan tanker ve sürücüsü bir gün sonra bulundu.



Bursa'dan Kütahya'nın Domaniç ilçesine gitmek üzere 15 KD 519 plakalı süt tankeri ile dün yola çıkan sürücü Yüksel Örenli'den (62) haber alınamaması üzerine, yol güzergahında arama başlatıldı.



Örenli'nin kullandığı tanker, Domaniç-İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde 15 metrelik şarampole devrilmiş halde bulundu.



Yaralanan ve geceyi araçta geçiren sürücü Örenli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırıldı.



Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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