Kütahya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kaza, Kütahya'nın Tavşanlı Kuruçay yolu 2. kilometresinde meydana geldi.



Alınan bilgiye göre kaza, M.Y (28) idaresindeki otomobilin Tavşanlı’ya seyir halinde olan R.S (33) idaresindeki otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın etkisi ile R.S. idaresindeki otomobil köprünün altında bulunan dereye uçtu.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve R.S. idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan İ.U. (55), F.Y. (33) ve A.A.K. (19) yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

