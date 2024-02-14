Kuzey Ege’de fırtına: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yarın Çanakkale’den Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege’de fırtına: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

'de Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe’den Gökçeada’ya 09.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 11.00, Bozcaada’dan Geyikli’ye 10.00, Geyikli’den Bozcaada’ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

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