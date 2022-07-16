KYK burs faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK kredi borçları açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu.



"KYK KREDİ BORÇLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"



KYK kredi borçlarıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK'yla ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız" dedi.



"GENÇLERİMİZİ FAİZE VE ENFLASYONA KURBAN ETMEYECEĞİZ"



Gençleri faize ve enflasyona kurban etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım. Milletimizin sıkıntılarını da ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal, biz. Ya göreve geldiğimiz zaman öğrencilerin aldığı burs neydi? 45 liracıktı Bay Kemal. Harç harç. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Şu anda harç diye bir şey kaldı mı? Yok. Bir süre önce ekonomide önceliğimizi milletimizin işine, aşına vererek kritik bir tercihte bulunduk. Hamdolsun bugün 31 milyona yaklaşan istihdamımızla, harıl harıl çalışan sanayimizle, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar duruldukça, enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır." dedi.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KYK KREDİ FAİZİ AÇIKLAMASI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iki gün önce öğrencilerin KYK'dan aldığı borçların faizine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman gençlerimizi mağdur etmedik. Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak" demişti.