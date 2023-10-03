KYK ek kontenjan yurt başvuruları başladı: Yatay-dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenek öğrencileri başvurabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvuruların 5 Ekim tarihine kadar alınacağı belirtildi.

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.