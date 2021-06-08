LGS'de benzer soru iddiasına Bakan Selçuk'tan açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası yönelik konuştu. Bakan Selçuk, ''Müracat ve itiraz yolları belli'' dedi.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 14:49

LGS'de benzer soru iddiasına Bakan Selçuk'tan açıklama

Son dakika haberi! 

Liselere giriş için Pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. O iddialara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bir açıklama daha yapıldı.  

Delil ve kanıta dayanan ifadelerin bu noktada önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, ''Müracat ve itiraz yolları belli. Bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme sistemimiz var'' dedi. 

Selçuk, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

''Biz her ay örnek sorular yayımladık. Örnek soruları çocuklar ve öğretmenler görsün diye yayımladık. Yayıncılar da bu soruları takip ediyor. Elbette bizim yayımladığımız sorular herkes için örnek oluyor''

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...