LGS'de benzer soru iddiasına Bakan Selçuk'tan açıklama

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Liselere giriş için Pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. O iddialara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bir açıklama daha yapıldı.

Delil ve kanıta dayanan ifadelerin bu noktada önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, ''Müracat ve itiraz yolları belli. Bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme sistemimiz var'' dedi.

Selçuk, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

''Biz her ay örnek sorular yayımladık. Örnek soruları çocuklar ve öğretmenler görsün diye yayımladık. Yayıncılar da bu soruları takip ediyor. Elbette bizim yayımladığımız sorular herkes için örnek oluyor''