Adana'da liseli iki kız, otoyol köprüsünden ele ele bulvara atlayarak intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan kız çocuklarının vücudunda kırıklar olduğu sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir Anadolu lisesinde aynı sınıfta öğrenim gören Ü.S. (16) ile H.İ. (15) okul çıkışı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mithat Özsan Bulvarı üzerinde kurulu olan köprüye çıkarak ele ele bulvara atladı. Çok işlek olan bulvarda kız çocukları araçların altında kalmadı.

Kızları gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kız çocuklarına ilk müdahaleyi yapıp Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan kontrolde kız çocuklarının vücudunda düşmeye bağlı olarak kırıklar oluştuğu hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kız çocukları ile yapılan ilk görüşmede ailevi problemleri olduğu için ölmek istediklerini söyledikleri ileri sürüldü.