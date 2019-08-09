Cirosu 2.5 milyar Euro'yu bulan ve dünyanın üçüncü büyük şekerleme üreticisi Perfetti Van Melle Spa, 40 yıl önce temeli atılan Aysultan Şekerleme Gida Ambalaj şirketine karşı Ankara 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre davacı şirketin iddiası, Pervetti bünyesinde bulunan Chupa Chups markası ile ürettikleri lolipopun bir benzerinin davalı tarafından üretilip satıldığı yönündeydi.

Davacı taraf, 'marka hakkımıza tecavüz var, haksız rekabete yol açılıyor' derken, davalı Aysultan adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi istendi.



Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Perfetti tarafını haklı buldu. Mahkeme, davaya konu olan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Mahkeme, bu ürünlerin bir daha satılmamasına karar verirken, söz konusu ürünün, Aysultan Şekerleme'nin sitesinden de kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararı, Yargıtay'ın onamasını da alarak kesinleşti.