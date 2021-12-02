Lösemi hastası Eylem corona virüse yenildi

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan lösemi hastası 26 yaşındaki Eylem Yıldız, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 14:35

Lösemi hastası Eylem corona virüse yenildi

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'in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde yaşayan 26 yaşındaki Yıldız, yaklaşık bir ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle Borçka Devlet Hastanesi'ne gitti.

Buradaki muayenesinin adından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız'a lösemi tanısı konuldu.

Kısa bir süre sonra yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.

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