Lösemi hastası Eylem corona virüse yenildi

Haberler - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 14:35
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde yaşayan 26 yaşındaki Yıldız, yaklaşık bir ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle Borçka Devlet Hastanesi'ne gitti.
Buradaki muayenesinin adından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yıldız'a lösemi tanısı konuldu.
Kısa bir süre sonra yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.