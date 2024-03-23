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LÖSEV'den Lösante Hastanesi'ne ruhsat talebi

Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından tedavileri yapılan çocukların aileleri, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne tam ruhsat verilmesi amacıyla birçok şehirde bir araya geldi.

LÖSEV'den Lösante Hastanesi'ne ruhsat talebi

Çocuğu lösemiyle mücadele eden aileler, LÖSANTE ve Yetişkin Hastanesi'ne 7 yıldır ruhsat verilmemesini amacıyla İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 'in 7 milyon gönüllüsü ile 'nin en güvenilir sivil toplum kuruluşları arasında olduğuna dikkat çekildi.

Hastalığın tedavisinde birçok branşın ortak çalıştığını vurgulayan aileler, tedavisi gören çocuklara her şey dahil parasız hizmet sunan 400 yataklı hastaneye tam ruhsat verilmesini istiyor.

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