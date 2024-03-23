LÖSEV'den Lösante Hastanesi'ne ruhsat talebi

Çocuğu lösemiyle mücadele eden aileler, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 7 yıldır ruhsat verilmemesini protesto amacıyla İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.



Açıklamada, LÖSEV'in 7 milyon gönüllüsü ile Türkiye'nin en güvenilir sivil toplum kuruluşları arasında olduğuna dikkat çekildi.



Hastalığın tedavisinde birçok branşın ortak çalıştığını vurgulayan aileler, kanser tedavisi gören çocuklara her şey dahil parasız hizmet sunan 400 yataklı hastaneye tam ruhsat verilmesini istiyor.



Lösemiyi yenip hemşire olan Merve, kanserli çocuklara umut oluyor Haberi Görüntüle NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun