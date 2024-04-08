Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı eleştiren Savaş şunları söyledi:

"Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı, Lütfü Savaş'ı kötülemek için mesai harcadı. Valilerin görevi bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı şehri için faaliyet göstermek mi? Vali seçimi onlara kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Mahalle mahalle gezip iktidar için oy istedi. Vali öncelikle devlet işleriyle uğraşmalı. Siyasetten uzak, insanların dertleriyle uğraşmalı."

"BİRÇOK SEÇMEN HATAY'A KAYDIRILMIŞ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Lütfü Savaş, depremin bütün sorumluluğunun Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenildiğini, depremden bu yana kendisi ile ilgili 400 milyona yakın negatif tweet atıldığını ve bu depremin tek sorumlusunun CHP ile kendisiymiş gibi gösterildiğini söyledi. Savaş, "Şu bir gerçek ki hükumet bu depremin altında kaldı. Şu anda Hatay'da 50 milyar dolardan fazla rant var. İktidar rant peşinde koştuğu için o rantı kendi yandaşlarına paylaştırmak amacıyla seçimi kazanmak istiyor. Burada yazmadığımız birçok şey var zaten. Onun dışında birçok seçmenin Hatay'a kaydırıldığını biz tespit ettik." dedi.