CHP'den YSK'ya Hatay başvurusu: Seçim iptal edilsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri, Hatay için YSK'ya gitti.
YSK önündeki basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.
Açıklama, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Özgür Özel tarafından değil, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından yapıldı.
"HEYETİMİZ HEM OLAĞAN HEM OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU YAPTI"
Böke, şöyle konuştu:
"Hem hukuki sürecin olağan akışındaki başvurumuzu hem de olağanüstü başvurumuzu da YSK'ya gerçekleştirdik. Yarın YSK'nın bu konudaki görüşmeleri tamamlamasını bekliyoruz. Hatay artık demokrasi, hukuk, Türkiye diyen her birimizin şahsi meselesidir.
Bugün 2 bin 569 fark gözüken seçimde 38 bin 888 geçersiz oy o sandıkların içinde beklemektedir. 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledik. 86 sayfalık başvurumuzu teslim ettik."
CHP, itiraz başvurusunda seçimin yenilenmesi, oyların tamamının yeniden sayılması ya da geçersiz oyların sayılmasını talep etti.
CHP'nin YSK'daki Hatay mesaisi 8 Nisan Pazartesi günü de devam edecek. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hatay milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler YSK'da olacak.
NE OLMUŞTU?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Hatay'da AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,48’ini alarak sandıktan 1'inci çıkarken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı.
İki aday arasında 3 bin 361 oy fark bulunurken, CHP itirazda bulundu. Süreç devam ederken AK Parti'li Mehmet Öntürk'e dün İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verildi.
Özgür Özel, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir." ifadesine yer verdi.
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