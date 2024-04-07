CHP'den YSK'ya Hatay başvurusu: Seçim iptal edilsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri, Hatay için YSK'ya gitti.



YSK önündeki basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.



Açıklama, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Özgür Özel tarafından değil, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından yapıldı.

"HEYETİMİZ HEM OLAĞAN HEM OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU YAPTI"



Böke, şöyle konuştu:



"Hem hukuki sürecin olağan akışındaki başvurumuzu hem de olağanüstü başvurumuzu da YSK'ya gerçekleştirdik. Yarın YSK'nın bu konudaki görüşmeleri tamamlamasını bekliyoruz. Hatay artık demokrasi, hukuk, Türkiye diyen her birimizin şahsi meselesidir.