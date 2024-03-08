M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattıyla ilgili duyuru: Taksim Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Taksim Şişhane metro istasyonunun kapatıldığı ifade edildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattıyla ilgili duyuru: Taksim Şişhane metro istasyonu kapatıldı
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Valiliği, 8 Mart nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattıyla ilgili duyuru: Taksim Şişhane metro istasyonu kapatıldı - 1

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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