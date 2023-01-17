Maaşı yükselen yabancı bakıcılara alternatif Afrika'dan geldi

NTV İstanbul- Deniz Tüysüz



Türkiye'de uzun süredir bebek bakıcısı olarak Filipinli, Endonezyalı, Özbek ve Türk dadılar tercih ediliyor. Fakat son yıllarda istenen yüksek maaşlardan dolayı aileler, bu bakıcılara alternatifler arıyor.



En az 25 bin lira maaş isteyen Filipinlilerin yerini Afrikalılar almaya başladı. Afrikalıların maaşlarıysa 12 ile 15 bin lira arasında değişiyor.



Bundan 20 yıl öncesine kadar Gürcü, Bulgar, Türkmen, Özbek ve Filipinlilerin çok olduğunu söyleyen Özel şirket sahibi Tuba Kavak, artık Afrika uyruklu çalışanlara yönelmenin söz konusu olduğunu söyledi. Kavak, ''Doların yükselmesiyle az fiyata yabancı dil bilen elemanlara yöneliyorlar. Filipinlilerin çok yoğun olduğu bir dönem yaşandı. Şimdi de bunların arasına Afrikalılar katıldı'' dedi.

Etiyopya'dan gelen Messa 2019'dan bu yana Türkiye'de çalışıyor.



Bakıcılık yapan Messa, işini çok sevdiğini söylerken Elsa da Uganda'ndan gelenler arasında.



Elsa, ''Çocukları çok seviyorum ve İstanbul'da çocuk bakıcılığı yapmak istiyorum. Çocuklar hakkında geniş bilgim var. Onlara nasıl bakılacağını iyi biliyorum'' dedi.



Afrikalı bakıcılara en çok talep İstanbul, Ankara ve Antalya illerinden geliyor.



Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenler, her bir yabancı için 35 bin 815 lira para cezası ödemek zorunda. Bu durumun tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor.