Maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü

Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Haberi alan Sağlam’ın yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.



TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye gelerek bilgi aldı.