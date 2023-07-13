Magnum 3. Dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2023 Magnum çekiliş tarihleri

Magnum'un yıl içerisinde gerçekleştireceği çekilişlerin ayrıntıları açıklanmıştı. Açıklamaya göre, çekilişler 6 dönemde tamamlanacak. Magnum dondurma çubuklarından çıkan kodları SMS yoluyla ileterek çekilişlere katılım sağlayabiliyor. Çekiliş tahlillerine Magnum çekilişinde Porsche Taycan model otomobil ve 100 bin TL'lik Magnum kart verilecek.

KURA TARİHLERİ

İlk üç dönemin çekilişi, 10 Mayıs, 13 Haziran ve 12 Temmuz 2023 tarihlerinde tamamlandı. Geriye kalan üç çekiliş ise 9 Ağustos, 12 Eylül ve 10 Ekim 2023 tarihlerinde saat 11.00’de tüm kanallar üzerinden yapılacak.

7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.