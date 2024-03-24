Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 27 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 28 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
10/
-1
Yarın
16/
1
Salı
13/
5
Çarşamba
14/
1
Perşembe
16/
5
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