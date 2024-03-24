imsakiye

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 26 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 27 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 28 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

10

/

-1

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

1

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

5

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

1

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

16

/

5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...