Malatya Seçim Sonuçları 2024: Malatya Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Malatya İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Malatya seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen SAMİ ER kazandı. Peki, Malatya Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Malatya Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları..
Açılan sandık oranı: %100.00
AK Parti adayı Sami Er: %48.97
CHP adayı Veli Ağbaba: %37.28
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Malatya İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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31 Mart 2024 Malatya Adayları
Sami Er Seçim Sonuçları
Şeyhmus Göçmez Seçim Sonuçları
Ali Osman İzci Seçim Sonuçları
Avni Talha Ucuzcu Seçim Sonuçları
Muttalip Çapkan Seçim Sonuçları
Bilal Yıldırım Seçim Sonuçları
Abdulvahap Ekim Seçim Sonuçları
Hüsne Yaşar Seçim Sonuçları
Yüksel Akmercan Seçim Sonuçları
Sıddık Aktaş Seçim Sonuçları
Semih Keklik Seçim Sonuçları
Suat Erdem Seçim Sonuçları
Hakan Şireci Seçim Sonuçları
Yusuf Yılmaz Seçim Sonuçları
Veli Ağbaba Seçim Sonuçları
Bayram Adil Aktaş Seçim Sonuçları
Mehmet İlker Dönmezer Seçim Sonuçları
Ali Reşat Öztürk Seçim Sonuçları
Mehmet Coşkun Seçim Sonuçları
Mehmet Cahit Karakuş Seçim Sonuçları
Muhammet Bekir İncearık Seçim Sonuçları
Burcu Aslan Seçim Sonuçları
Abuzer Şerefoğlu Seçim Sonuçları
Muzaffer Tunç Seçim Sonuçları
İbrahim Gezer Seçim Sonuçları
Bengül Uğurlu Seçim Sonuçları
Nazir Güney Seçim Sonuçları
Denizhan Gürbüz Seçim Sonuçları
Malatya ilçe ilçe seçim sonuçları:
Akçadağ Seçim Sonuçları
Arapgir Seçim Sonuçları
Arguvan Seçim Sonuçları
Battalgazi Seçim Sonuçları
Darende Seçim Sonuçları
Doğanşehir Seçim Sonuçları
Doğanyol Seçim Sonuçları
Hekimhan Seçim Sonuçları
Kale Seçim Sonuçları
Kuluncak Seçim Sonuçları
Pütürge Seçim Sonuçları
Yazıhan Seçim Sonuçları
Yeşilyurt Seçim Sonuçları
MALATYA BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER KİMDİR?
Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlamıştır.
Er, meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle adım atmıştır. Askerlik görevini 1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak yerine getirdikten sonra, 1992-1993 yıllarında Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.
2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.
2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu süreçte, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmış, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.
Sami Er, çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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